Удары нацистов по журналистам стали обычной практикой — Мирошник

Обычной практикой украинских нацистов стали удары по гражданскому населению и охота за журналистами, заявил в связи с атакой украинского беспилотника на съемочную группу ГТРК «Донецк» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 30 марта в своем Telegram-канале.
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