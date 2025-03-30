Удары нацистов по журналистам стали обычной практикой — Мирошник

Обычной практикой украинских нацистов стали удары по гражданскому населению и охота за журналистами, заявил в связи с атакой украинского беспилотника на съемочную группу ГТРК «Донецк» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 30 марта в своем Telegram-канале.