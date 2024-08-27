На Ямале мужчина во время убил соседа ножом

На Ямале мужчина в пылу ссоры убил соседа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, следствием установлено, что 15 августа 2024 года в поселке Харп между двумя мужчинами произошел конфликт.
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