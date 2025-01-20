В Курской области уничтожено мешающее продвижению штурмовых групп РФ орудие ВСУ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Военнослужащие артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Крыма уничтожили в Курской области орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое мешало продвижению российских штурмовых групп.
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