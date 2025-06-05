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Илон Маск обвинил Дональда Трампа в причастности к педофилии

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в педофилии и поставках «живого товара» представителям мировой политической и бизнес элиты.

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