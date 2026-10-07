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Царьград

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SHOT: смартфон загорелся на борту самолёта Utair в полёте на юг

SHOT: смартфон загорелся на борту самолёта Utair в полёте на юг

Во время полёта Utair из Сургута в Краснодар загорелся смартфон Xiaomi. Бортпроводница оперативно потушила огонь, сигнал бедствия был отменён.

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