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Госсекретарь США Блинкен на встрече c главой ВОЗ поддержал новые исследования происхождения COVID-19

Госсекретарь США Блинкен на встрече c главой ВОЗ поддержал новые исследования происхождения COVID-19

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.

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