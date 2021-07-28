Госсекретарь США Блинкен на встрече c главой ВОЗ поддержал новые исследования происхождения COVID-19

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом поддержал новые исследования происхождения коронавируса, сообщил в заявлении госдепартамент.
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