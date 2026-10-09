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Пермячек зовут на работу чаще пермяков

За девять месяцев 2026 года работодатели Прикамья отправили более 753 тысяч приглашений на работу. Читать далее.

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