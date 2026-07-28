Страна и люди
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Страна и люди

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Российские войска освободили Красный Кут в ДНР

Российские войска освободили Красный Кут в ДНР

 Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». 28-07-2026 14:06 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Красный Кут на территории Донецкой Народной Республики.

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