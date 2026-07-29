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Газета.ру

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Поддубный: после победы в СВО Россию ждет борьба за справедливый миропорядок

Поддубный: после победы в СВО Россию ждет борьба за справедливый миропорядок

После СВО Россию ждет период противостояния за более справедливое мироустройство. Об этом заявил военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный, его цитирует ТАСС.

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