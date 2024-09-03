Эксперты назвали способы обезопасить территорию РФ от терактов ВСУ

Самый эффективный и надежный способ прекратить обстрелы российских городов со стороны украинских боевиков — отодвинуть их от наших границ на расстояние больше, чем дальность западных систем залпового огня.
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