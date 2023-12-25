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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В наглости и высокомерии уже потеряны все берега

В наглости и высокомерии уже потеряны все берега

Вы видите, кем они себя мнят? Королями, императорами, небожителями. В своей вседозволенности они уже потеряли все берега.

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Комментарии
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Дмитрий Николенко
Пусть с таджиками писькой померяется.
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8 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Бл.. ди!
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6 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А кто их сделал &quot;Королями&quot; и &quot;Примадоннами&quot; та самая челядь, что платит им свои честно заработанные! А они после этого как о холопах свои ноги вытирают. А челядь при этом орёт в иступлении &quot;Одобрям-с!&quot; А ведь они просто шути и скомарохи. Перестаньте ходить на их концерты, от слова совсем и они сдуются, пшик и их нет! Вам челядь и холопы нужна вот такая шоу-элита, за ваши же деньги? Делать выводы вам.
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3 час.

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