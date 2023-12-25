В наглости и высокомерии уже потеряны все берега

ИМ

Ильдус Мамлеев

А кто их сделал "Королями" и "Примадоннами" та самая челядь, что платит им свои честно заработанные! А они после этого как о холопах свои ноги вытирают. А челядь при этом орёт в иступлении "Одобрям-с!" А ведь они просто шути и скомарохи. Перестаньте ходить на их концерты, от слова совсем и они сдуются, пшик и их нет! Вам челядь и холопы нужна вот такая шоу-элита, за ваши же деньги? Делать выводы вам.