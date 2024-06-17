Адвокат Горгадзе: как избежать ответственности при превышении самообороны дома

Представитель Общественной палаты Московской области и по совместительству адвокат Шота Горгадзе дал интервью изданию Ридус, в котором ответил на вопрос, как избежать наказания при самообороне у себя дома.
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