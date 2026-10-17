Два человека стали жертвами пожара в дачном доме на западе Московской области в ночь на пятницу. Фото: Олег Макаров Как сообщили «livenews24» в МЧС Московской области, возгорание произошло в СНТ «Астра-Дубковская».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым