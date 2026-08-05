«Морской бой» русских «Гераней»: Семь поврежденных судов и один стратегический мост

Юрий Ильинов

Ловит реактивные БПЛА: что известно о новом дроне-перехватчике «Астра-ПВО» Специалисты российской армии разработали скоростной дрон-перехватчик «Астра-ПВО» для борьбы с ударными беспилотниками самолётного типа. Аппарат взлетает вертикально, работает в трёх режимах и может поражать цель столкновением или боевой частью. Специалисты ремонтного подразделения двадцатой общевойсковой армии группы «Запад» создали дрон-перехватчик «Астра-ПВО». Аппарат предназначен для борьбы с ударными беспилотниками самолётного типа на реактивной тяге, которые находятся на вооружении ВСУ. Испытания разработки планируют провести в зоне специальной военной операции. Как работает дрон-перехватчик «Астра-ПВО» По данным разработчиков, беспилотник способен разгоняться до пятисот шестидесяти километров в час. Скорость свыше пятисот километров в час должна позволить аппарату догонять реактивные ударные БПЛА, для перехвата которых требуется быстро набрать высоту и выйти на нужную траекторию. «Астра-ПВО» стартует вертикально, по принципу FPV-дрона. После взлёта оператор может выбрать один из трёх предусмотренных режимов. Они отличаются положением камеры: она может работать вертикально, под углом сорок пять градусов или в так называемом ракетном режиме. Представитель подразделения, слова которого приводит ТАСС, назвал скорость одним из главных преимуществ аппарата. При этом разработчики рассматривают возможность дальнейшего расширения возможностей дрона после внедрения систем искусственного интеллекта. Насколько именно может вырасти скорость или измениться работа перехватчика, в сообщении не уточняется. Два способа поражения воздушной цели «Астра-ПВО» сможет уничтожать беспилотники двумя способами. Первый вариант предполагает кинетическое воздействие — аппарат поражает цель за счёт прямого столкновения. Второй предусматривает установку боевой части, которая должна обеспечить поражение при подрыве рядом с выбранным объектом. Такая схема даёт разработчикам возможность использовать дрон в разных сценариях перехвата. В одном случае основным фактором становится высокая скорость и точный выход на цель, в другом — применение установленной боевой части. При этом аппарат сохраняет вертикальный взлёт, характерный для FPV-дронов. Разработчики подчёркивают, что именно скоростные характеристики стали одним из ключевых параметров конструкции. Максимальное значение заявлено на уровне пятисот шестидесяти километров в час. Сейчас речь идёт о возможностях созданного образца, а дальнейшее развитие проекта связывают с интеграцией искусственного интеллекта. Вторая разработка получила боеприпас от РПГ Помимо «Астры-ПВО», специалисты создали другую версию беспилотника — «Астра-КЗ». Её назначение отличается: аппарат ориентирован на поражение техники и укреплений ВСУ, а не на перехват воздушных целей. Конструкция «Астры-КЗ» предусматривает ввинчиваемый боеприпас от ручного противотанкового гранатомёта. В ближайшей перспективе для этой модели также ожидаются испытания в зоне специальной военной операции. Таким образом, специалисты ремонтного подразделения представили сразу два варианта беспилотников с разными задачами. «Астра-ПВО» получила высокую скорость, вертикальный старт и возможность оснащения боевой частью для борьбы с ударными БПЛА, тогда как «Астра-КЗ» предназначена для поражения наземной техники и укреплений. в России начали серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков,