Си Цзиньпин подписал указ, связанный с осуществлением Закона КНР о контроле над медикаментами в НОАК

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Председатель Центрального военного совета /ЦВС/ Си Цзиньпин подписал указ о публикации пересмотренных руководящих принципов по осуществлению Закона КНР о контроле над медикаментами в Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.
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