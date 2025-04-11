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Китай

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Си Цзиньпин подписал указ, связанный с осуществлением Закона КНР о контроле над медикаментами в НОАК

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Председатель Центрального военного совета /ЦВС/ Си Цзиньпин подписал указ о публикации пересмотренных руководящих принципов по осуществлению Закона КНР о контроле над медикаментами в Народно-освободительной армии Китая /НОАК/.

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