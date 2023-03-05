Полезные советы

41 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    "сведения о пищевых товарах, производимых в Ссср, а затем в российской федерации" - сразу понятно, что за козлино ста...“Книга о Вкусной ...
  • евгений кветковский
    статья ни о чём“Книга о Вкусной ...
  • Meerflieger
    У гецропцев газ подорожал охренительно, вот они и засирают мозги дебилам, чтобы меняли плиты на электрические.Ученые предупреди...

Врач ФМБА назвала алкоголь, от которого толстеют больше всего

Врач ФМБА назвала алкоголь, от которого толстеют больше всего

«Я бухаю, потому что у меня стресс, я бухаю, потому что у меня радость, я бухаю, потому что у меня ничего не происходит в жизни…» — так очень точно описала отношение многих людей к спиртному героиня популярного сериала «Вампиры средней полосы».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх