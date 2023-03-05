Врач ФМБА назвала алкоголь, от которого толстеют больше всего

«Я бухаю, потому что у меня стресс, я бухаю, потому что у меня радость, я бухаю, потому что у меня ничего не происходит в жизни…» — так очень точно описала отношение многих людей к спиртному героиня популярного сериала «Вампиры средней полосы».
«Я бухаю, потому что у меня стресс, я бухаю, потому что у меня радость, я бухаю, потому что у меня ничего не происходит в жизни…» — так очень точно описала отношение многих людей к спиртному героиня популярного сериала «Вампиры средней полосы».
Свежие комментарии