Условия мира, которые предложил президент Украины Владимир Зеленский, — не более, чем провокация. Такое мнение РИА «Новости» высказал депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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