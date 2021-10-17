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Поддерживаемые Турцией джихадисты обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо

Поддерживаемые Турцией джихадисты обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо

Джихадисты из поддерживаемой Турцией группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) обстреляли расположение военных России и Сирии в провинции Алеппо.

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