В Адыгее Всероссийскую акцию «Один день с участковым» поддержали журналисты Шовгеновского района

Увидеть работу участкового уполномоченного полиции, что называется, изнутри узнать о его повседневных задачах и наиболее актуальных вопросах на административном участке, чтобы потом донести эту информацию до населения посредством СМИ, призвана Всероссийская акция «Один день с участковым».
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