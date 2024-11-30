«Отрывается с кожей»: SHAMAN рассказал, что рыдал после развода

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, в интервью Борису Корченикову в программе «Судьба человека» рассказал, как пережил развод с женой Еленой Мартыновой и смерть своего пресс-секретаря Антона Коробкова-Землянского.
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