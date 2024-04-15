Мэр из ХМАО появился на публике в футболке Dolce&Gabbana с флагом недружественного государства. Фото

Главный амбассадор модных брендов и «тяжелого люкса» в ХМАО — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой — появился на публике в футболке Dolce&Gabbana с флагом Италии, включенной в список недружественных государств.
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