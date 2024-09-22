Фанаты «ПСЖ» оскорбляли Рабьо на матче с «Реймсом». Воспитанника «ПСЖ», перешедшего в «Марсель», называли «большим ублюдком»

Вчера команды играли в 5-м туре Лиги 1 (1:1). По ходу встречи болельщики парижского клуба, играющего в гостях, несколько раз выкрикивали оскорбления в адрес игрока, который недавно покинул «Ювентус» и перешел в «Марсель» в качестве свободного агента.
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