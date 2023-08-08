В Госдуме анонсировали возобновление производства автомобилей "Волга"

Александр Лагуткин

РФ к "Волге" и её дизайну не имеет никакого отношения. Её корпус проектировали лет 50 назад в СССР. И тогда он был современным. Вы же не считаете современными американские автомобили полувековой давности. Что касается сегодняшнего дня, то вряд-ли завод найдет средства для разработки современного автомобиля, изготовления кузовных штампов, которые стоят огромных денег. Не говоря уж о двигателе, подвеске, КПП и трансмиссии. Её тормоза, - это вообще начало прошлого века. Т.е. нужно создавать новый, современный автомобиль. Вряд-ли это станет национальным проектом. А значит денег на это ждать не приходится. Наши банки финансируют только то, что завтра даст им прибыль.