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В Госдуме анонсировали возобновление производства автомобилей "Волга"

В Госдуме анонсировали возобновление производства автомобилей "Волга"

После предложения Госдумы пересадить чиновников в России на отечественные авто, спикер Вячеслав Володин сообщил о возрождении сборки "Волги" в цехах нижегородского предприятия.

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Комментарии
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ВВ
Валентин Воробьев
Да измените вы внешний вид &quot;Волги&quot;! Выглядит консервной банкой и непривлекательно. Её длиннющий нос говорит о неразвитости дизайна в РФ
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12 час.
Александр Лагуткин
РФ к &quot;Волге&quot; и её дизайну не имеет никакого отношения. Её корпус проектировали  лет 50 назад в СССР. И тогда он был современным. Вы же не считаете современными американские автомобили полувековой давности.  Что касается сегодняшнего дня, то вряд-ли завод найдет средства для разработки современного автомобиля, изготовления кузовных штампов, которые стоят огромных денег.   Не говоря уж о двигателе, подвеске, КПП и трансмиссии. Её тормоза, - это вообще начало прошлого века.  Т.е. нужно создавать новый, современный автомобиль.  Вряд-ли это станет национальным проектом. А значит денег на это ждать не приходится. Наши банки финансируют только то, что завтра даст им прибыль.
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11 час.

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