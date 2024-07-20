Директор ТЭЦ-6 рассказал братчанам о природе гула и пара от предприятия

Мэр Братска Сергей Серебренников посетил филиал ТЭЦ-6 ООО «Байкальская энергетическая компания», чтобы разобраться в причинах вызвавшего недовольство жителей города летнего гула от электростанции и выяснить, какие меры предпринимаются для решения этой проблемы.