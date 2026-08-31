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7 пар мужской обуви для осени 2026

7 пар мужской обуви для осени 2026

Осенью обувь приходится выбирать не только глазами. Она должна выдерживать дождь, сочетаться с пальто и джинсами, подходить для офиса и прогулки и при этом не выглядеть слишком утилитарно.

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