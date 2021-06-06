Джеймс Харден выбыл на первой минуте 1-го матча с травмой подколенного сухожилия

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден покинул площадку на первой минуте 1-го матча серии плей-офф против «Милуоки» из-за травмы правого подколенного сухожилия.
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