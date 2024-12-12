«На крючке: когда звонит мошенник» В России вышел сериал о телефонных мошенниках. Почему его нужно посмотреть всем?

В онлайн-кинотеатре Okko выходит «На крючке: когда звонит мошенник» — первый в истории России документальный сериал, который показывает, как работают изнутри мошеннические кол-центры, превратившиеся в огромную криминальную индустрию.
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