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Премьер Грузии заявил о попытках извне открыть «второй фронт» против России

Премьер Грузии заявил о попытках извне открыть «второй фронт» против России

Внешние силы раздражены из-за того, что руководство Грузии отказалось открывать «второй фронт» против России, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, комментируя расследование службы госбезопасности о попытке убийства основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

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