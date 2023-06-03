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Зампред Госдумы раскаялся перед россиянами, когда всплыла правда о деятельности его дочери на Западе

Зампред Госдумы раскаялся перед россиянами, когда всплыла правда о деятельности его дочери на Западе

Пётр Толстой 56K прочитали Праправнук великого писатели земли русской Льва Николаевича Толстого, представитель дворянского рода Толстых — вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой известен своим авторством многих консервативных законодательных инициатив.

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