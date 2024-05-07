Возможно ли маме с дочкой с комфортом жить в домике, оборудованном в трейлере? Конечно, да

Джен Грессет — графический дизайнер, копирайтер и фоторедактор из Боулдера, штат Колорадо, попала в довольно тяжелую жизненную ситуации.
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