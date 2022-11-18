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Кубок Варшавы. Дюпайяж и Набе, Демужо и Ле Мерсье, Носовицкая и Носовицкий покажут ритм-танцы

18 ноября в Польше на Кубке Варшавы по фигурному катанию танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.  Кубок Варшавы Польша, Варшава Танцы на льду Ритм-танец Начало – 16.

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