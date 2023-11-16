Байден назвал условия прекращения военных операций Израиля в Газе

Армия обороны Израиля прекратит операции в секторе Газа, когда ХАМАС утратит возможности действовать против еврейского государства, заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
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