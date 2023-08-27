"Предательство или очередная глупость?". На этот раз отличился глава Кронштадта – власти обязаны отреагировать

Семенков Александр Бегловский прихвостень. Я фигею от нашего чиновничьего зоопарка. Ничего не меняется. Хер знает, куда смотрит Сам Светлоликий и его гребаная администрация. НАВЕРНОЕ, ВПОРУ И ТАМ ВСЁ ЧИСТИТЬ. ГОВНОМ ЗАВАЛЕНО!!!

Елена Александровна в Питере очень много хохлов! любят они Питер! А этот видно метит в губернаторы и начал уже предвыборную компанию. пиарится таким образом! Сразу видно, что закончил киевское училище, действует так же тупо, как и все эти...