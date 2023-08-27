Не перестаю удивляться нашим чиновникам. Изумительные просто. Тут Глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Андрей Кононов в день российского флага приехал к нашим ребятам.
"Предательство или очередная глупость?". На этот раз отличился глава Кронштадта – власти обязаны отреагировать
Комментарии
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Семенков Александр
Бегловский прихвостень. Я фигею от нашего чиновничьего зоопарка. Ничего не меняется. Хер знает, куда смотрит Сам Светлоликий и его гребаная администрация. НАВЕРНОЕ, ВПОРУ И ТАМ ВСЁ ЧИСТИТЬ. ГОВНОМ ЗАВАЛЕНО!!!
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2 час.
Елена Александровна
в Питере очень много хохлов! любят они Питер! А этот видно метит в губернаторы и начал уже предвыборную компанию. пиарится таким образом! Сразу видно, что закончил киевское училище, действует так же тупо, как и все эти...
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1 час.
Вячеслав Денисов
Какие могут быть массовые мероприятия рядом с линией фронта?! Какие могут быть построения на час-полтора? Что, для чиновника нужен красивый отчёт, а генералу надо время, чтобы просраться перед "напутственной" речью?! Дураков кто-то же, наконец, вразумлять должен!
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57 мин.
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