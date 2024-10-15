Насколько реален текущий рост Bitcoin. Прошлый завершился коррекцией

Цена Биткоина на короткое время вчера превысила $66 300 и откатилась ниже $66 000. Пока неясно, является ли это признаком смены долгосрочной тенденции или котировки криптовалюты сделали очередной ложный прокол и продолжают двигаться в рамках флэта Недавний рост цены не первый.