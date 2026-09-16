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«Я будто впервые вижу Николая Баскова»: Мария Погребняк оценила откровения артиста о внутренней боли

«Я будто впервые вижу Николая Баскова»: Мария Погребняк оценила откровения артиста о внутренней боли

Мария Погребняк заметила, как изменился Николай Басков после недавнего откровенного признания. Обычно артист ассоциируется у публики с улыбками, шутками и бесконечным позитивом, а на этот раз предстал перед поклонниками совсем другим.

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