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Военное обозрение

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Жестокий штурм Нарвы

Жестокий штурм Нарвы

320 лет назад Русская армия под началом царя Петра Алексеевича взяла Нарву. Русский государь отомстил шведам за страшное поражение 1700 года.

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