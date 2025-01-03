Названа главная задача для ВС РФ в 2025 году: карта спецоперации на 2 января

ВС РФ в 2025 году планируют освободить еще больше территорий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 3958 прочтений Вчера В рамках проведения спецоперации на Украине, главной задачей для российской армии в 2025 году остается обхождение территорий на фронте.