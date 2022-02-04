Польша и Чехия пришли к соглашению по шахте «Турув»

Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали в Праге соглашение об «устранении последствий на территории Чешской Республики в результате эксплуатации буроугольного рудника в Туруве».
Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали в Праге соглашение об «устранении последствий на территории Чешской Республики в результате эксплуатации буроугольного рудника в Туруве».
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