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Польша и Чехия пришли к соглашению по шахте «Турув»

Польша и Чехия пришли к соглашению по шахте «Турув»

Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали в Праге соглашение об «устранении последствий на территории Чешской Республики в результате эксплуатации буроугольного рудника в Туруве».

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