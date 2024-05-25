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Подробности истории о сверхчеловеческой жадности

Подробности истории о сверхчеловеческой жадности

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА/SHUTTERSTOCK В ПАПКЕ "ПЕНСИЯ" ЛЕЖАЛИ 17 МЛРД РУБЛЕЙ: МАЙОР-ВЗЯТОЧНИК ПЕРЕПЛЮНУЛ ПОЛКОВНИКА-МИЛЛИАРДЕРА ЗАХАРЧЕНКО При задержании у него не обнаружили драгоценностей, пачек с деньгами, шикарной недвижимости и других атрибутов из списка недавно арестованных генералов из Минобороны.

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