ФК «Сибирь» ищет нового тренера после отставки Алексея Медведева

ФК «Сибирь» ищет нового главного тренера после расторжения контракта с Алексеем Медведевым. Генеральный директор ФК «Сибирь» Алексей Толоконский признался, что решение о досрочном прекращении сотрудничества оказалось непростым – предполагалось, что Медведев останется с командой три сезона.