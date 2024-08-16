ФК «Сибирь» ищет нового тренера после отставки Алексея Медведева

ФК «Сибирь» ищет нового главного тренера после расторжения контракта с Алексеем Медведевым. Генеральный директор ФК «Сибирь» Алексей Толоконский признался, что решение о досрочном прекращении сотрудничества оказалось непростым – предполагалось, что Медведев останется с командой три сезона.
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