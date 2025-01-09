В Приморском крае охотнадзор отловил нападавшего на домашних животных тигра

В Приморском крае отловили амурского тигра, который выходил в села и нападал на домашних животных. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.
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