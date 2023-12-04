Эксперт Сун Куй рассказал о росте спроса в Китае на российский газ

Глава Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй заявил, что спрос в КНР на российский газ будет расти по мере расширения в стране сети газопроводов и перехода к экологически чистым источникам энергии.
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