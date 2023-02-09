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Дзюба в «Локо», вылет «ПСЖ» из Кубка Франции, «Реал» в финале КЧМ, камбэк «МЮ», брат Месси бушует, Йоханнес Бо догнал Фуркада, Тедеско принял Бельгию и другие новости

Дзюба в «Локо», вылет «ПСЖ» из Кубка Франции, «Реал» в финале КЧМ, камбэк «МЮ», брат Месси бушует, Йоханнес Бо догнал Фуркада, Тедеско принял Бельгию и другие новости

1. «Локомотив» объявил о трансфере Артема Дзюбы, контракт заключен до конца сезона. Также железнодорожники подписали Игоря Смольникова.

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