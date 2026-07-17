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Отказался от матери, скрывал фамилию и помирил родителей спустя 17 лет: как живет сын Мадонны и Гая Ричи

Отказался от матери, скрывал фамилию и помирил родителей спустя 17 лет: как живет сын Мадонны и Гая Ричи

На выставке в Лондоне произошло событие, которого поклонники не видели целых семнадцать лет: бывшие супруги Мадонна и Гай Ричи воссоединились ради своего 25-летнего сына Рокко.

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