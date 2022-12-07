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Вылет Испании по пенальти, 6 голов Португалии и Роналду на лавке, лимит в КХЛ ужесточат, состав сборной на КПК, «Юве» могут понизить в классе и другие новости

Вылет Испании по пенальти, 6 голов Португалии и Роналду на лавке, лимит в КХЛ ужесточат, состав сборной на КПК, «Юве» могут понизить в классе и другие новости

1. Вторник на ЧМ-2022 подарил новую сенсацию: Испания в 1/8 финала дотянула до серии пенальти с Марокко – и вылетела! Кипер марокканцев Яссин Буну отбил удары Бускетса и Солера, а Сарабия зарядил в штангу.

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