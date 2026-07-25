Работник атакованного предприятия в Кирове, считавшийся погибшим, выжил

Работник атакованного в Кирове предприятия, числившийся погибшим, оказался жив. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, приведя точное количество погибших в результате ракетного удара по предприятию 24 июля.
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