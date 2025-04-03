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Царьград

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В тандырной мигранты готовят для челябинцев из просрочки

В тандырной мигранты готовят для челябинцев из просрочки

Неаппетитные кадры проверки показал "Народный контроль".Активисты общественных организаций "Народный контроль" и "Русская Община" провели внеплановую проверку тандырной, расположенной по адресу ул.

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