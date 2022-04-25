В России могут появиться скидки на бензин

В России могут появиться скидки на бензинГенеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин.
В России могут появиться скидки на бензинГенеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин.
Свежие комментарии