Живая Кубань

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В России могут появиться скидки на бензин

В России могут появиться скидки на бензин

В России могут появиться скидки на бензинГенеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов заявил, что автозаправочные станции в России могут в скором времени начать завлекать клиентов скидками на бензин.

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