Петровский парк
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Петровский парк

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В САО возведут ещё одну современную новостройку для участников программы реновации

В Северном административном округе активно растет новый жилой комплекс, который станет частью программы реновации.

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