Алаудинов заявил о потере ВСУ в Курской области наиболее подготовленных частей

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атаки на приграничные районы Курской области потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников, передает ТАСС.
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